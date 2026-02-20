Dünya genelinde ekonomik kriz etkisini göstermeye devam ediyor. İtalya’nın havacılık sektöründe ise flaş gelişmeler yaşanıyor. Belçika'da 1, İtalya'da 4 havalimanını bünyesinde bulunduran Milione Spa satıldı.

Birkaç ay önce duyurulan ve piyasalar tarafından merakla beklenen işlem 2026’nın ilk haftalarında tamamlanarak havacılık dünyasında dikkat çeken satış oldu.

DEĞERİ 2,1 MİLYAR EURO

Şirketin öz sermaye değeri 1,2 milyar euro (1,4 milyar dolar) olarak belirlenirken, toplam işletme değeri ise 2,1 milyar Euro'ya ulaştığı aktarıldı.

Venedik Marco Polo Havalimanı, Verona Havalimanı, Treviso Havalimanı ve Brescia Havalimanı dışında Charleroi Havalimanı’ndaki stratejik hisseler de yeni sahiplerine devredildi.

2025 yılı rakamlarına göre, Veneto bölgesindeki havalimanları 19 milyon yolcu ağırlarken Charleroi (Belçika) 11 milyon yolcuya hizmet verdi.