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Kaynak: ANKA

Isparta’nın Çünür Mahallesi’ndeki Mihri Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nun hemen yanında bulunan TOKİ inşaatında hareketli dakikalar yaşandı. Şantiyede görev yapan 3 işçi, emeklerinin karşılığı olan ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle yaklaşık 30 metre yükseklikteki kule vincin tepesine tırmanarak eylem yaptı. Alacaklarının ödenmesini talep eden işçileri görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İKNA EDİLEREK İNDİLER

Olay yerine ulaşan polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, vincin üzerindeki işçileri indirmek için ikna çalışmalarına başladı. Yüksekteki tehlikeli bekleyiş, görevlilerin yürüttüğü ikna çabaları sonucunda kazasız belasız son buldu ve işçiler vinçten aşağıya indi.