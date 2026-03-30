YENİÇAĞ - 30 Mart 2026 Pazartesi gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM YENİÇAĞ

HAYATA DÖNDÜRÜLEN POLİS ŞEHİT OLDU: TRAFİK KAZASINDA KALBİ DURMUŞTU

İstanbul Başakşehir'de polisleri taşıyan servis aracının kaza yapmasından sonra kalbi duran, yapılan kalp masajı sonrasında kalbi yeniden çalıştırılan polis memuru Mustafa Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İRAN'DAN ATEŞLENEN 4'ÜNCÜ FÜZE ÖNLENDİ

Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada İran'dan ateşlendiği belirtilen 4'üncü füzenin önlendiği bildirildi.

KONSER DAVASI ÖNCESİ YAVAŞ'A KİRLİ OPERASYON: TEK MERKEZDEN YÖNETİLEN ALGI OPERASYONU

Yarın görülecek konser davası öncesinde iktidar medyasındaki bazı gazeteler ağız birliği yapmışçasına Mansur Yavaş'ı hedef aldı. ABB'nin yaptığı açıklamada rastlantı olmadığı vurgulanan bu tablonun yargı sürecini etkilemeye, kamuoyunu yönlendirmeye yönelik olduğu ifade edildi.

OPERASYONUN AYRINTILARINI İLK YENİÇAĞ DUYURMUŞTU: BEŞİKÇİOĞLU 'İHBARI BİZ YAPTIK' DEDİ

Etimesgut Belediyesi'ne bu sabah düzenlenen operasyon sonrası 4 kişi gözaltına alınmıştı. Başkan Beşikçioğlu, ihbarı belediye olarak kendilerinin yaptığını duyurdu. Belediyeye siyasi bir operasyon olmadığını belirten Beşikçioğlu, "Daha önce bu olay biliniyordu" dedi.

YENİ ANKET ASAL'DAN: VATANDAŞLARIN YÜZDE 58.2'Sİ AYNI YANITI VERDİ

Anket firmaları çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Asal Araştırma yeni anketinde vatandaşlara "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" diye sordu. Vatandaşların yüzde 58.2'si aynı yanıtı verdi.

İMAMOĞLU'NUN MAHKEMEDEKİ SAVUNMASINA DA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü bilirkişi davasındaki savunmasında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında yeni bir soruşturma daha başlatıldı.

AKP'Lİ METİN KÜLÜNK İKTİDARIN İRAN POLİTİKASINI ELEŞTİRDİ: ABD VE İSRAİL'İN PLANLARINA ALET OLAMAYIZ

AKP eski Milletvekili Metin Külünk, İran politikasındaki belirsizlikler üzerinden iktidara tepki gösterdi. Türkiye, "ABD ve İsrail'in askeri planlarının bir parçası olmamalıdır" diyen Külünk, "ABD ve İsrail'e karşı sert bir tutum gösteremememiz rahatsızlık vericidir" ifadesini kullandı.

EMNİYET'TEN BAYBAŞİN SUÇ ÖRGÜTÜNE SINIR ÖTESİ OPERASYON

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) işbirliğiyle beş ülkede düzenlenen uluslararası operasyonda, "Baybaşin" suç örgütüne mensup 9 zanlının mal varlıklarına el konuldu.

EKONOMİ YENİÇAĞ

EKONOMİDE GÜVEN ALARM VERİYOR

TÜİK ekonomi güven endeksi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre güven endeksi mart ayında yüzde 2,8 düşüşle 97,9’a indi.

GÜNÜN KÖŞE YAZISI YENİÇAĞ

KÖŞE YAZISI- ARSLAN BULUT

NATO KAFA NATO MERMER

Güneydoğu’da NATO Müşterek Kolordu Karargâhı kurulması planının ardından Anadolu Kavağı’nda bir NATO Deniz Unsur Komutanlığı kurulacağı bildirildi.

DÜNYA YENİÇAĞ

TRUMP’TAN İRAN’A YENİ TEHDİT: HÜRMÜZ AÇILMAZSA PETROL KUYULARINI VE HARK ADASI’NI YOK EDERİZ

ABD Başkanı Trump, İran’a yönelik tehdit dolu sözler söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı’nın açılmaması durumunda İran’ın petrol kuyularını ve Hark Adası’nı yok edeceklerini söyledi.

İSRAİL’DE CASUSLUK DAVASI: KRİTİK ÜSSÜN GÖRÜNTÜLERİ İRAN'A SATILDI İDDİASI

İsrail’deki Udva Hava Üssü’nde çalışan bir kişinin üsle ilgili bilgi ve görüntüleri İran istihbaratına verdiği ve karşılığında para aldığı iddia edildi. İsrail basını üs çalışanına dava açıldığını yazdı.

RUSYA BİR ÜLKENİN DİPLOMATINI SINIR DIŞI EDİYOR: ‘YIKICI FAALİYET’ VURGUSU YAPTILAR

Rusya, İngiltere’nin Moskova Büyükelçiliği’nde görevli bir diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Yapılan açıklamada İngiliz diplomatın istihbarat çalışanı olduğu ve Rusya’ya karşı ‘yıkıcı faaliyetlerde’ bulunduğu belirtildi.

İSPANYA SAVAŞA KATILAN ABD UÇAKLARINA HAVA SAHASINI KAPATTI: İSPANYOL BASINI YAZDI

İspanyol El Pais gazetesinin haberine göre İspanya İran’a kaşı saldırılarda yer alan ABD savaş uçaklarına hava sahasını kapattı. Karar sonrası ABD uçaklarının Cebelitarık Boğazı'ndan geçtikleri öğrenildi.

ABD VE İSRAİL YENİ SALDIRI HAZIRLIĞINDA AMA BİR KONUDA ANLAŞAMADILAR

ABD ve İsrail İran'a karşı kara harekatına hazırlanırken İsrail basını, iki ülkenin günlerdir görüşmeler yaptığını ve altyapıya saldırılar konusunda anlaşmazlık yaşadıklarını yazdı. Öte yandan haberde İran’ın savaştaki denkleme Rusya ve Çin’i de dahil etmeye çalıştığı yazıldı.

SPOR YENİÇAĞ

NE YAPTIN SEN ALPEREN? TARİHİ REKORU KIRDI: TÜM DÜNYA ONU KONUŞUYOR

NBA’de Batı Konferansı mücadelesinde Alperen Şengün fırtınası esti; milli yıldız 36 sayı, 13 ribaunt, 7 asistlik performansıyla Houston Rockets’ı New Orleans Pelicans karşısında farklı galibiyete taşırken NBA tarihine geçen istatistiklere imza attı.

TÜRKİYE TEK YÜREK: RAKİP KOSOVA, HEDEF DÜNYA KUPASI

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde yarın deplasmanda Kosova ile kozlarını paylaşacak.

SOSYAL MEDYA YENİÇAĞ

1) Açıklama sırasında kedi görünce duran Özgür Özel

Özgür Özel, yaptığı basın açıklaması sırasında kadraja giren bir kediyi fark edince kısa süreliğine konuşmasına ara verdi. Kediyi sevip gülümseyen Özel’in bu anları kameraya yansırken, görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Kullanıcılar, bu doğal anı “siyasetin içinden sıcak bir kare” olarak yorumladı.

2) Pazartesi sendromu sosyal medyada mizaha dönüştü

Haftanın ilk günüyle özdeşleşen “Pazartesi sendromu”, yine sosyal medyada esprili paylaşımların konusu oldu. Erken uyanma, işe/okula dönüş ve motivasyon düşüklüğü üzerine yapılan caps’ler ve videolar kullanıcıları güldürürken, birçok kişi kendi ruh halini mizahla ifade etti. Özellikle “hafta sonu bitti” temalı içerikler gün boyunca akışta öne çıktı.