İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar Afyonkarahisar’dan Van’a kadar uzanan 30 ilde düzenlendi. Aksaray, Antalya, İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep’in de aralarında bulunduğu illerde yaklaşık 4 bin 500 personel görev aldı.

Operasyonlar sonucunda 133 bin 66 uyuşturucu hap ile birlikte önemli miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden bir kısmının adli işlemleri devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın analiz ve takip birimlerinin de destek verdiği çalışmalarda, sokak satıcılarının uyuşturucu satışını özellikle sosyal medya ve anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden gerçekleştirdiği tespit edildi.