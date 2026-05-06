30 İLDE DEV OPERASYON: JANDARMA ZEHİR TACİRLERİNİ KISKIVRAK YAKALADI

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen dev uyuşturucu operasyonunun sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 30 ili kapsayan operasyonlarda, uyuşturucu şebekelerine yönelik sarsıcı bir başarı elde edildi.

DİJİTAL TAKİP SONUÇ VERDİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesindeki analiz ve takip timleri, uyuşturucu satıcılarının dijital ayak izlerini sürdü. Yapılan teknik incelemelerde, sokak satıcılarının sosyal medya mecraları ve şifreli mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edildi. Bu tespitlerin ardından başlatılan operasyon, Türkiye'nin 30 farklı noktasına yayıldı.

4 BİN 500 PERSONEL SAHAYA İNDİ

Operasyonun büyüklüğü personel sayısına da yansıdı. 750 narkotik ve asayiş ekibinden oluşan toplam 4 bin 500 jandarma personeli, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

BİLANÇO: 518 KİLOGRAM UYUŞTURUCU

Yapılan aramalarda sokakları zehirlemesi planlanan;

518 kilogram uyuşturucu madde,

133 bin 66 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

122 TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 392 şüpheliden 122'si, çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.