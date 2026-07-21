Son dönemde sağlık durumunun kötüleştiği ve konserlerini iptal ettiği yönündeki iddialarla gündeme gelen Ortaç, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu haberleri yalanlamış, "Serdar Ortaç çok hasta haberleri doğru değil. Gayet iyiyim, konserlerime devam ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
30 gün hastanede kaldı... Serdar Ortaç ayakta duramadı: Klip çekiminde zor anlar
Uzun süredir Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, yeni şarkısının klip çekiminde sağlık sorunları nedeniyle ayakta durmakta güçlük çekti. Çekimlerin büyük bölümünü oturarak tamamlayan sanatçı, tedavi süreci hakkında da açıklamalarda bulundu.Kaynak: Diğer
tv100 Magazin Hattı'ndan İbrahim Savun'un özel haberine göre, yeni klibinin çekimleri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ortaç, yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı.
Çekim boyunca ayakta kalmakta zorlanan sanatçı, performansının büyük bölümünü oturarak gerçekleştirdi.
Ağrılarının sürdüğünü belirten Ortaç, "Ayaklarım çok kötü durumda. Hastanede 30 gün tedavi gördüm. Hâlâ ayakta durmamam gerekiyor, bu yüzden oturuyorum. İyileşme sürecinin sonuna geldim, birkaç gün daha kaldı" dedi.
Kameralara da yansıyan görüntülerde Serdar Ortaç'ın zaman zaman ayağa kalkmakta zorlandığı görüldü. Sanatçının açıklamaları, hayranları arasında sağlık durumuna ilişkin yeniden merak uyandırdı.