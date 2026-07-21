30 gün hastanede kaldı... Serdar Ortaç ayakta duramadı: Klip çekiminde zor anlar

Son dönemde sağlık durumunun kötüleştiği ve konserlerini iptal ettiği yönündeki iddialarla gündeme gelen Ortaç, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu haberleri yalanlamış, "Serdar Ortaç çok hasta haberleri doğru değil. Gayet iyiyim, konserlerime devam ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.