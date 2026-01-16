Dünya'da yer alan habere göre, Türkiye'ye kargoyla gelen ürünlerdeki 30 euro istisnası 6 Şubat'ta kalkıyor.

Uygulama henüz devreye girmediği halde yurt dışı merkezli e-ticaret platformlarından kargo yoluyla ithal edilen ürünlerin Türkiye'deki satıcılarda fahiş fiyatlarla satılamaya başlandı. Ticaret Bakanlığı'nın fahiş fiyat takibiyle ilgili kurduğu komisyonda fiyat hareketlerin takip edildiği öğrenildi.

Ticaret Bakanlığı, kargo yoluyla yapılan ithalata ilişkin düzenleme yayımlandığı andan itibaren, herhangi bir fiyat suistimali yapılmaması için takibe başladı. Daha önce market ve esnafta yapılan fiziki denetimlerin benzeri e-ticaret platformları ve dijital satıcılar cephesinde de yürütülüyor.

İSTİSNANIN DEVAM ETTİĞİ ÜRÜNLER

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada vatandaşların tedavi ve sağlık nedeniyle, sağlık kurumu raporu veya doktor reçetesine istinaden kullanmaları gereken ilaç ve takviye edici gıdalara ulaşmalarının engellenmemesini teminen, kıymeti bin 500 euroyu geçmemek üzere, söz konusu eşyanın posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muafiyet hükümleri kapsamında getirilerek basitleştirilmiş gümrük prosedürlerine tabi tutulmasına imkân sağlandı.

Ayrıca, inceleme, test ve analiz eşyası, üretici ve ihracatçı firmaların ihtiyaç duyduğu numunelik eşya ve modeller, kitap ve benzeri basılı yayınlar, diplomatik eşya, yolcu eşyası, eğitim, bilim ve analiz eşyası gibi eşyanın Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi ile ithal edilebilmesine devam ediliyor.