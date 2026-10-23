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Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü öncesinde, milyonlarca çalışan ve öğrencinin gözü 30 Ekim Cuma için verilecek idari izin kararına çevrildi. 23 Ekim itibarıyla 30 Ekim için idari izin verildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle 30 Ekim şimdilik normal iş ve okul günü olarak görünüyor.

Cumhuriyet Bayramı tatili ne zaman başlıyor?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim saat 13.00'te başlıyor ve 29 Ekim günü boyunca sürüyor. Bu yıl 28 Ekim çarşambaya, 29 Ekim perşembeye denk geliyor. Böylece resmi tatil toplam 1,5 gün oluyor.

İdari izin verilirse tatil kaç gün olur?

30 Ekim Cuma için idari izin verilirse tatil, 31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım Pazar ile birleşerek 28 Ekim öğleden sonradan itibaren toplam 4,5 güne çıkacak. İdari izin verilmezse 30 Ekim normal çalışma günü olacak. Çalışanlar bu günü yıllık izin kullanarak tatile ekleyebilir.





İdari izin kararı nasıl açıklanır?

Kamu çalışanlarına yönelik idari izin kararları, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle duyuruluyor. Bu yıl Kurban Bayramı öncesinde de benzer bir genelgeyle 25 Mayıs için tam gün, 26 Mayıs için yarım gün idari izin verilmişti.

Özel sektör çalışanları idari izinden yararlanabilir mi?

İdari izin yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanları kapsıyor. Özel sektörde çalışanlar için 30 Ekim’in izinli sayılıp sayılmayacağı işverenin kararına bağlı. İşveren izin vermezse çalışanlar yıllık izin kullanabilir.

Okullar 30 Ekim’de açık mı?

Okullarda 28 Ekim’de sabah dersleri yapılacak, saat 13.00'ten sonra tatil başlayacak. 29 Ekim’de okullar tam gün kapalı olacak. 30 Ekim için şu an alınmış bir tatil kararı yok. Okulların durumu, olası bir idari izin kararıyla birlikte netleşecek.