3 yıllık emek, 29 yıllık lezzet: Samsunlu aktarın kendi ürettiği "Osmanlı baharatı" dünyaya açıldı

Samsun’da bir aktarın tam 3 yıl uğraşarak formülünü geliştirdiği 29 çeşit baharattan oluşan özel karışım, çeyrek asrı deviren başarısıyla mutfakların vazgeçilmezi oldu.

"Osmanlı baharatı" adıyla markalaşan lezzet, mangal sezonunun açılmasıyla yurt içinden ve yurt dışından yoğun talep görüyor.

Yaz mevsiminin gelmesi ve mangal sezonunun açılmasıyla birlikte baharat piyasası hareketlendi. Hazır ürünlerde aradığı aromayı bulamayan vatandaşlar, Samsunlu aktar Recai Doğanay’ın 29 yıldır reçetesini sır gibi sakladığı özel karışımına yöneldi.

Doğanay, 3 yıllık bir deneme-yanılma süreci sonunda ideal kıvamına ulaştırdığı baharatını dünyanın dört bir yanına gönderiyor.

"KIVAMI BULMAM TAM 3 YILIMI ALDI"

29 çeşit ürünün bir araya gelmesiyle oluşan baharatın hikayesini anlatan Recai Doğanay, bu lezzetin tesadüf olmadığını vurguladı.

Doğanay, “İnsanlar sanmasın ki bu ürünlerin hepsini kararsam aynısını yaparım. Bu ürünün kıvamını bulmam tam 3 yılımı aldı. Sarımsak ve soğan tozunu yakışmadığı için karışımdan çıkarttım. İçinde reyhan, safran, kişniş, fesleğen, köri ve isot gibi tam 29 çeşit ürün var,” dedi.

SIRRI İSİMLERİNDE DEĞİL "BUÇUKLU" ORANLARINDA

Merak edenlere karışımdaki tüm baharatların isimlerini verdiğini ancak asıl meselenin oranlarda gizli olduğunu belirten Doğanay, formülün hassasiyetine dikkat çekti:

"Bu kıvamı tutturmanın püf noktası oranlar. Buçuklu oranla attığım ürünler bile var. Örneğin yenibaharı 9,5 gram ekliyorum; çünkü bazı baharatların aroması çok baskın oluyor. Safran ise çok az miktarda var...

Her bir kürde yaklaşık 5 kilo hazırlıyorum. Karışımdaki tüm ürünler kendi dükkanımda sattığım kaliteli baharatlardan oluşuyor."

MENEMENDEN DÖNERE, HER YEMEĞE YAKIŞIYOR

"Osmanlı baharatı"nın kullanım alanının çok geniş olduğunu belirten Doğanay, özellikle tavuk ürünleri, döner, mangal ve fırın yemeklerinde tercih edildiğini söyledi.

Doğanay, karışımın sadece etlerde değil; çorba, kuru fasulye, menemen, pilav ve hatta zeytinyağı ile kahvaltılarda dahi tüketilerek beğeni topladığını ifade etti.

KİLOSU BİN TL: YURT DIŞINDAN TALEP YAĞIYOR

Özellikle döner işletmelerinin "çekme baharat" olarak talep ettiği karışım, gurbetçiler aracılığıyla yurt dışına da ihraç ediliyor. Kilosu bin TL’den satışa sunulan baharatın müdavimi olan vatandaşlar, hazır paket baharatlara göre çok daha yoğun ve zengin bir aroma sunduğu için bu özel karışımı tercih ettiklerini belirtiyor.

Samsun’un lezzet duraklarından biri haline gelen tarihi aktar, Osmanlı baharatıyla hem yerel halkın hem de turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA
