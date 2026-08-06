Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Malatya'da 2023 yılında meydana gelen kadın cinayetine ilişkin dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Bir kadını tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla başına ateş ederek ağır yaralanan Mesut Demirhan (55), yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Önce kadını vurdu, ardından kendini

Olay, 2 Mayıs 2023'te Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.

İddiaya göre emekli uzman çavuş olduğu ve emlakçılık yaptığı öğrenilen Mesut Demirhan, evine gittiği Zeliha Temel'e (42) tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan Temel, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Demirhan ise olayın ardından aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

YAKLAŞIK 3 YIL YOĞUN BAKIMDA KALDI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mesut Demirhan'ın olay tarihinden bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Yaklaşık üç yıl süren yaşam mücadelesinin ardından Demirhan'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayda yaşamını yitiren Zeliha Temel'in eşinden boşandığı ve bir çocuk annesi olduğu, Mesut Demirhan'ın da boşanmış ve iki çocuk babası olduğu belirtilmişti.

Kadın cinayetine ilişkin başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.