Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden Barış Özbay, eğitimini yarıda bıraktıktan sonra annesiyle yaşadığı evden yaklaşık üç yıl boyunca çıkmamıştı. Günlerinin büyük bölümünü telefon ve bilgisayar başında geçiren Özbay'ın kişisel bakımını da ihmal ettiği belirtilmişti.

Durumunun gündeme gelmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri aileyle iletişime geçti. Özbay, yaklaşık üç yılın ardından evden çıkarak tıraş oldu ve banyo yaptı.

Sağlık kontrollerinden geçirilen Özbay'ın ilaç tedavisine başladığı, psikolojik destek için de adım atıldığı açıklanmıştı.

ARKADAŞININ NİŞANINA KATILMIŞTI

Özbay'ın evden çıkmasının ardından yaşadığı değişim ilerleyen aylarda da gündeme geldi. Arkadaşının nişanına katılan Özbay, 25. yaş günü için hazırlanan sürpriz kutlamada da sevdikleriyle bir araya gelerek türkü söyledi.

Uzun süre evinden çıkmayan Özbay'ın yeniden sosyal ortamlarda görülmesi, hikayesini takip edenlerin dikkatini çekmişti.

TEDAVİYE DEVAM ETMEK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Üç aylık tedavi sürecinin ardından Özbay'dan yeni bir açıklama geldi. Kendisine verilen ilaçları kullanmayı bıraktığını söyleyen Özbay, tedaviye devam etmek istemediğini belirtti.

Özbay kararını şu sözlerle anlattı:

“Ben zaten her şeyin farkındayım ve nasıl düzeleceğimi biliyorum ama bunu istemiyorum. İlaçlara devam etsem iyileşirdim ama istemiyorum. Hayatım mükemmel, mutluyum.”