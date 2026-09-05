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Kaynak: AA / DHA / İHA

Konya’da akciğer kanserini yenen 3 yaşındaki Meryem Sena Baştuğ için duygusal bir moral etkinliği düzenlendi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir yıllık tedavinin ardından sağlığına kavuşan Meryem Sena için Adalet Parkı'nda bir araya gelenler, şarkılar eşliğinde balon uçurdu.

Meryem Sena'nın annesi Hacer Baştuğ, çok zor ve yorucu bir süreci geride bıraktıklarını söyledi. Kızının bir yıl boyunca kanserle mücadele ettiğini belirten Baştuğ, 7 kür kemoterapi gördüklerini, ardından ameliyat gerçekleştirildiğini ve ameliyat sonrasında 3-4 kür daha kemoterapi aldıklarını anlattı.

Tedavinin tamamlandığını belirten anne Baştuğ, “Şu an bitti kurtulduk. Çok mutluyum. Gelen herkese teşekkür ederim.” dedi.

“ŞİMDİ ŞİFA BULDUK”

Baba Fatih Baştuğ da tedavi sürecinde aile olarak çok yıprandıklarını ancak kötü günlerin geride kaldığını ifade etti.

Meryem Sena'nın tedavi sırasında yaşadığı zorlukların kendilerini derinden etkilediğini anlatan baba Baştuğ, kızının yaşıtlarının saçları olduğunu ancak kendisinin olmadığını söylediğini aktardı.

Tedavinin ardından kızının sağlığına kavuşmasının büyük mutluluk olduğunu belirten Baştuğ, “Şimdi şifa bulduk. Rabb'im bu mutluluğu herkese yaşatsın. Kızım sağlığına kavuştuğu için çok mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

Adalet Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılanlar, rengarenk balonlarla Meryem Sena'ya destek verdi. Şarkılar eşliğinde balonlarını gökyüzüne bırakan katılımcılar, küçük kızın sağlığına kavuşmasını birlikte kutladı. Programın ardından etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar için çeşitli aktiviteler düzenlendi.