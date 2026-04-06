Siirt'in Eruh ilçesinde saat 10.00 sıralarında evinin önünde oyun oynayan 3 yaşındaki Zilan evinin önünde oyun oynarken aniden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Jandarma, AFAD, UMKE ve Eruh Arama Kurtarma (ERKUT) ekipleri gönderildi.
4 KİLOMTRE UZAKTA BULUNDU
Ekiplerin ve köylülerin katılımıyla gerçekleştirilen geniş çaplı arama-tarama çalışmaları sonucu Zilan, kaybolduğu yerden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki arazide bulundu. Bitkin olduğu görülen çocuk sağlık kontrolünden geçirilerek endişeli ailesine teslim edildi.