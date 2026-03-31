Edinilen bilgiye göre, Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Anbar Mahallesi Beydağ Sokak’ta 20 Mart’ta Ramazan Bayramı’nın ilk günü yaşanan olayda, başıboş köpek sokakta oynayan yabancı uyruklu A. D.‘ye (3) saldırdı.

Olayda A.D. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından talihsiz çocuk ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Başıboş köpek belediye ekipleri tarafından uyuşturucu iğne ile bayıltılarak, barınağa götürüldü.

Öte yandan, köpek saldırısı sonucu başından ağır yaralanan A.D. Kayseri Şehir Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne nakledildi. Burada 12 gündür tedavi altında olan çocuğun 3 kez ameliyat olduğu ve ailenin çocuklarının yaşadığı olayla alakalı ilgililerden şikayetçi olacağı öğrenildi.



"KÖPEĞİN ÇOCUĞUMUZU BIRAKMASI İÇİN ÇOK UĞRAŞTIK"

Olay anını ve çocuğun tedavi sürecini anlatan baba Salih D., "Çocuğum bahçede oynamaya çıktı. Baktığımda ‘anne’ ve ‘baba’ diye bağırmaya başladı. Köpek çocuğu ısırmış ve bırakmıyordu. Annesi yanına koştu ve köpeği tutmaya çalıştı. Ancak köpeği ayıramadı, gücü yetmedi. Sonra ben gittim. Annesi vurduğu halde köpek çocuğumu bırakmadı. Sonra ben vurmaya başlayınca çocuğumu bıraktı. Çocuğumuzu bırakması için çok uğraştık. Köpek bırakınca ambulansı aradık. Sonra çocuğumu hastaneye götürdüler. Hastanedeki ilk müdahaleden sora aynı gün gece Ankara’ya gönderdiler. Çocuğum 3 tane ameliyat oldu. 12 gündür hastanede tedavi görüyor. Çocuğuma bir şey olursa diye korkuyorum. Mahallemizde başıboş bir tane bile köpek kalmamalı. Sokakta oynayan her çocuk için tehlike arz ediyor. Çocuklarımız sokakta rahatça oynasın" dedi.