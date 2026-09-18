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Kaynak: Haber Merkezi



Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Üniversitesi’nin “3. Yaş Üniversitesi” uygulaması, YÖKAK tarafından “İyi Uygulama Örneği” seçildi.

208 ÜNİVERSİTE ARASINDAN SEÇİLDİ

Ordu Üniversitesi, toplumsal katkı ve yaşam boyu öğrenme alanında yürüttüğü çalışmalarla önemli bir başarıya imza attı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Ordu Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen “3. Yaş Üniversitesi”, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından “İyi Uygulama Örneği” olarak seçildi.

208 üniversite arasından seçilen uygulama; üniversite-toplum iş birliğini güçlendiren, yaşam boyu öğrenme anlayışını destekleyen ve aktif yaşlanmaya katkı sunan yenilikçi bir toplumsal katkı modeli olarak öne çıktı.

ORDU’NUN PROJESİ YÖKAK PANELİNDE ANLATILDI

14-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen “2026 YÖKAK Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı” kapsamında, yükseköğretim kurumlarındaki başarılı çalışmaların paylaşılması ve kalite kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla “İyi Uygulamalar Paneli” düzenlendi.

Panelde Ordu Üniversitesi’nin “3. Yaş Üniversitesi” uygulamasının amacı, uygulama süreci, paydaşlarla gerçekleştirilen iş birlikleri ve elde edilen çıktılar katılımcılara anlatıldı.

Sunumu, 3. Yaş Üniversitesi Koordinatörü Prof. Dr. Hacer Gök Uğur gerçekleştirdi.

REKTÖR BAŞ’TAN BAŞARIYA TEBRİK

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, “3. Yaş Üniversitesi” eğitim programının YÖKAK tarafından “İyi Uygulama Örneği” seçilmesinin ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Küçük Alemdar ile 3. Yaş Üniversitesi Koordinatörü Prof. Dr. Hacer Gök Uğur’u makamında kabul ederek tebrik etti.

“TOPLUMLA KURDUĞUMUZ GÜÇLÜ BAĞIN GÖSTERGESİ”

Rektör Baş, elde edilen başarının Ordu Üniversitesi’nin kentle bütünleşme hedefinin bir sonucu olduğunu belirterek şunları söyledi:

“3. Yaş Üniversitesi uygulamamızın YÖKAK tarafından iyi uygulama örneği olarak seçilmesini, Üniversitemizin toplumla kurduğu güçlü bağın önemli bir göstergesi olarak görüyoruz. Bizler, üniversitenin yalnızca bilgi üreten değil, ürettiği bilgiyi toplumla paylaşan ve toplumdan öğrenen bir yapı olması gerektiğine inanıyoruz.”

Baş, üniversitenin “Şehriyle Bütünleşen Üniversite” hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu anlayışla ‘Şehriyle Bütünleşen Üniversite’ hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Uygulamanın hayata geçirilmesinde ve bu önemli başarının ortaya çıkmasında emeği bulunan akademik ve idari personelimize, paydaş kurumlarımıza ve programa katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.”