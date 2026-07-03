3 Temmuz Cuma günlük burç yorumları: Gökyüzünde değişim rüzgarları esiyor

YENGEÇ

İç dünyanıza dönmek ve kendinizle baş başa kalıp dinlenmek isteyeceğiniz bir cuma günü. Haftanın koşturmacasından sonra ruhsal olarak arınmak, meditasyon yapmak veya hobilerinize vakit ayırmak size çok iyi gelecektir. İş hayatınızda bugün perde arkasında kalmayı tercih edebilir, projelerinizi gizlilikle yürütmek isteyebilirsiniz. Sezgilerinizin oldukça güçlü olduğu bu dönemi, kararlarınızı gözden geçirmek için kullanın.