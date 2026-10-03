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Kaynak: Haber Merkezi

Borsa İstanbul'da 28 Eylül - 2 Ekim 2026 haftası, küresel piyasalardaki tedirginlikler ve yerel dinamiklerin etkisiyle satıcılı ve dalgalı bir seyirle tamamlandı. BIST 100 endeksi, haftaya düşüşle başlamasının ardından seans genelinde hissettiren satış baskısını kırmakta zorlandı. Hafta ortasında gelen tepki alımları kalıcı bir yukarı yönlü trende dönüşemezken, yatırımcıların temkinli duruşuyla işlem hacimlerinde belirgin bir daralma yaşandı.

Sektörel bazda bakıldığında; finansal kiralama, faktoring ve aracı kurum hisseleri en çok değer kaybeden grupta başı çekerken, sigorta sektörü ve bazı yerel endeksler dirençli bir duruş sergiledi. Endeks haftanın son gününde hafif toparlanma emareleri gösterse de haftalık genel görünümde negatif ayrıştı.

PİYASA BASKISI ALTINDA 3 ŞİRKETTEN KAR PAYI MÜJDESİ

Piyasadaki zayıf seyre karşın Borsa İstanbul’da işlem gören üç şirket, yatırımcılarına kar payı ödemesi yapacağını duyurdu. Toplamda brüt 5 TL'yi aşan temettü dağıtımı planlayan Gübre Fabrikaları (GUBRF), Sun Tekstil (SUNTK) ve Etiler Gıda (ETILR) şirketlerinin ödeme detayları şöyle şekillendi:

Şirket Brüt Temettü (Hisse Başı) Net Temettü (Hisse Başı) Ödeme Tarihi / Durum Gübre Fabrikaları (GUBRF) 4,4910 TL 3,8173 TL Belirtilmedi (Genel Kurul kararı) Sun Tekstil (SUNTK) 0,5165 TL 0,4390 TL 5 Ekim Etiler Gıda (ETILR) 0,0179 TL 0,0152 TL 13 Kasım

Gübre Fabrikaları (GUBRF): Listede en yüksek kâr payını açıklayan firma olan GUBRF, hisse başına brüt 4,4910 TL (net 3,8173 TL) ödeme yapacak. Genel Kurul'da onaylanan kararın kesin dağıtım tarihi henüz duyurulmadı.

Sun Tekstil (SUNTK): Yatırımcılarına hisse başına brüt 0,5165 TL (net 0,4390 TL) ödeme gerçekleştirecek olan şirket, temettü dağıtımını 5 Ekim haftası itibarıyla hesaplara aktaracak.

Etiler Gıda (ETILR): Hisse başı brüt 0,0179 TL (net 0,0152 TL) kâr payı dağıtacağını açıklayan Etiler Gıda için takvimde belirlenen ödeme tarihi 13 Kasım oldu.