Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 3 saniyeyle sınava giremedi, soruşturma başlatıldı

3 saniyeyle sınava giremedi, soruşturma başlatıldı

YKS sınavının 2. oturumu AYT'ye yetişmeye çalışan kız öğrenci, içeri girmek üzereyken kapı yüzüne kapandı. Görevliler öğrenciyi görmelerine rağmen içeri almadı. 3 saniye ile genç kız sınava giremedi.

Kaynak: Diğer
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3 saniyeyle sınava giremedi, soruşturma başlatıldı - Resim: 1

Osmaniye'de YKS sınavında skandal bir olay yaşandı. Sınava yetişemeye çalışan kız, koşarak okula geldi. Tam kapıdan içeri girmek üzereyken kapı güvenlikler tarafından yüzüne kapandı, açılmadı.

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3 saniyeyle sınava giremedi, soruşturma başlatıldı - Resim: 2

ÖSYM, görüntülerin sosyal medyada viral olmasının ardından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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3 saniyeyle sınava giremedi, soruşturma başlatıldı - Resim: 3

Okulun bahçesinde bekleyen veliler, genç kızın içeri alınması için tezahürat yaptı. Görevliler öğrenciyi almayınca kız göz yaşlarına boğuldu.

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3 saniyeyle sınava giremedi, soruşturma başlatıldı - Resim: 4

Mahmut Özay'ın haberine göre görüntülerin basında yer almasının ardından ÖSYM,durumun incelendiğini ve suistimal olup olmadığı konusunda araştırma yapıldığını belirtti.

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3 saniyeyle sınava giremedi, soruşturma başlatıldı - Resim: 5

İncelemenin tamamlanmasının ardından gerekli adımlar atılacak

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