Osmaniye'de YKS sınavında skandal bir olay yaşandı. Sınava yetişemeye çalışan kız, koşarak okula geldi. Tam kapıdan içeri girmek üzereyken kapı güvenlikler tarafından yüzüne kapandı, açılmadı.
3 saniyeyle sınava giremedi, soruşturma başlatıldı
YKS sınavının 2. oturumu AYT'ye yetişmeye çalışan kız öğrenci, içeri girmek üzereyken kapı yüzüne kapandı. Görevliler öğrenciyi görmelerine rağmen içeri almadı. 3 saniye ile genç kız sınava giremedi.Kaynak: Diğer
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ÖSYM, görüntülerin sosyal medyada viral olmasının ardından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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Okulun bahçesinde bekleyen veliler, genç kızın içeri alınması için tezahürat yaptı. Görevliler öğrenciyi almayınca kız göz yaşlarına boğuldu.
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Mahmut Özay'ın haberine göre görüntülerin basında yer almasının ardından ÖSYM,durumun incelendiğini ve suistimal olup olmadığı konusunda araştırma yapıldığını belirtti.
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İncelemenin tamamlanmasının ardından gerekli adımlar atılacak
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