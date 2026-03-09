3 milyon TL'nin aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar

Odea
Faiz Oranı: %43,25
Net Kazanç: 81.090,95 TL
Vade Sonu Tutar: 3.081.090,95 TL
Odea
Faiz Oranı: %43,25
Net Kazanç: 81.090,95 TL
Vade Sonu Tutar: 3.081.090,95 TL
TEB
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 94.723,47 TL
Vade Sonu Tutar: 3.094.723,47 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 82.233,83 TL
Vade Sonu Tutar: 3.082.233,83 TL
Akbank
Faiz Oranı: %40,5
Net Kazanç: 87.879,45 TL
Vade Sonu Tutar: 3.087.879,45 TL
QNB
Faiz Oranı: %40,25
Net Kazanç: 87.336,99 TL
Vade Sonu Tutar: 3.087.336,99 TL
QNB
Faiz Oranı: %40,25
Net Kazanç: 87.336,99 TL
Vade Sonu Tutar: 3.087.336,99 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39,75
Net Kazanç: 86.252,05 TL
Vade Sonu Tutar: 3.086.252,05 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 84.624,66 TL
Vade Sonu Tutar: 3.084.624,66 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 82.454,79 TL
Vade Sonu Tutar: 3.082.454,79 TL