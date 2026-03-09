Yeniçağ Gazetesi
09 Mart 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem 3 milyon TL'nin aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar

3 milyon TL'nin aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar

TÜİK enflasyon verilerinin açıklanması sonrası gözler mevduat faizlerine çevrildi. Parasını enflasyondan korumak isteyen yurttaşlar parasını faize yatırıyor. Peki 3 milyon TL’nin aylık faizi ne kadar? İşte rakam rakam oranlar…

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Haberi Paylaş
3 milyon TL'nin aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar - Resim: 1

Odea

Faiz Oranı: %43,25

Net Kazanç: 81.090,95 TL

Vade Sonu Tutar: 3.081.090,95 TL

1 9
3 milyon TL'nin aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar - Resim: 2

TEB

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 94.723,47 TL

Vade Sonu Tutar: 3.094.723,47 TL

2 9
3 milyon TL'nin aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar - Resim: 3

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %41,5

Net Kazanç: 82.233,83 TL

Vade Sonu Tutar: 3.082.233,83 TL

3 9
3 milyon TL'nin aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar - Resim: 4

Akbank

Faiz Oranı: %40,5

Net Kazanç: 87.879,45 TL

Vade Sonu Tutar: 3.087.879,45 TL

4 9
3 milyon TL'nin aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar - Resim: 5

QNB

Faiz Oranı: %40,25

Net Kazanç: 87.336,99 TL

Vade Sonu Tutar: 3.087.336,99 TL

5 9
3 milyon TL'nin aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar - Resim: 6

QNB

Faiz Oranı: %40,25

Net Kazanç: 87.336,99 TL

Vade Sonu Tutar: 3.087.336,99 TL

6 9
3 milyon TL'nin aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar - Resim: 7

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %39,75

Net Kazanç: 86.252,05 TL

Vade Sonu Tutar: 3.086.252,05 TL

7 9
3 milyon TL'nin aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar - Resim: 8

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %39

Net Kazanç: 84.624,66 TL

Vade Sonu Tutar: 3.084.624,66 TL

8 9
3 milyon TL'nin aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar - Resim: 9

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %38

Net Kazanç: 82.454,79 TL

Vade Sonu Tutar: 3.082.454,79 TL

9 9
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro