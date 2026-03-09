Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahis ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma yürütüldü. Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan araştırma ve incelemelerde, Ağrı genelinde faaliyet gösteren zanlıların yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık etmek amacıyla banka hesabı temin ettikleri ve temin ettikleri banka hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinin ödeme panellerine tanımladıkları tespit edildi.

6 KİŞİ FİRARİ

Yapılan teknik takip ve dinleme çalışmaları sonucunda yasa dışı bahis ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına iştirak ettiği tespit edilen 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ağrı, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Rize, Tekirdağ, Muğla, Antalya ve Kocaeli'de 57 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 67 zanlıyı gözaltında aldı. Firari 6 şüpheli hakkında ise arama çalışmaları devam ediyor.

SİLAH VE MERMİYE EL KONULDU

Adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız silah ile bunlara ait mermiler ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun tespitlerine göre, zanlıların yaklaşık 3 milyar 500 milyon lira tutarında suç gelirinin aklanmasına aracılık ettikleri belirlendi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılınca 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 17/2 maddesi uyarınca gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında 70 kişinin Türkiye'de faaliyet gösteren 36 mevduat bankasında, 9 katılım bankasında, 59 elektronik ödeme kuruluşunda ve 58 kripto varlık hizmet sağlayıcısında bulunan tüm hesaplarına ve 2 şüphelinin söz konusu suç geliri ile elde ettikleri tespit edilen 3 aracına el konuldu. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.