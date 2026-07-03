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ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Hamden köyünde yürütülen bir soruşturma sırasında tesadüfen ortaya çıkan olayda, yaşları 1,5 ile 18 arasında değişen 16 çocuk kötü koşullarda bulundu.

Farklı bir dosya kapsamında eski ve bakımsız bir eve giren güvenlik güçleri, aynı aileye ait çocukların uzun süredir izole şekilde yaşadığını tespit etti. Ohio Başsavcısı Andy Wilson, durumun beklenmedik şekilde ortaya çıktığını belirterek, olayın ülkede nadir görülen türden ağır bir ihmal vakası olduğunu ifade etti.

İlk incelemelere göre çocukların yıllarca yaklaşık 3,5 metrekarelik bir odada, çöpler ve insan atıkları arasında yaşamaya zorlandığı belirlendi.

Bazı çocukların konuşma becerilerini geliştiremediği, 18 yaşındaki en büyük kardeşin ise temel yazı becerilerinden yoksun olduğu bildirildi.

Evde yaşayan hiçbir çocuğun okula kaydının yapılmadığı, bu nedenle ailenin uzun süre resmi denetimlerden kaçtığı ortaya çıktı.

Komşuların dahi evde çocukların varlığından haberdar olmadığı belirtilirken, ailenin yıllardır farklı bölgelerde taşınarak izini kaybettirmeye çalıştığı değerlendiriliyor.

Operasyon sonrası sağlık durumu kritik olan iki çocuk helikopterle olmak üzere toplam yedi kardeş hastaneye kaldırıldı. Diğer çocuklar koruma altına alındı.

Anne, baba ile büyükanne ve büyükbaba gözaltına alınarak tutuklandı. Mahkeme, sanıklar için kişi başı 300 bin dolar kefalet belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.