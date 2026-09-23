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Kaynak: İHA

Yunusemre Belediyesi'nin çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla temmuz ayında başlattığı atık yağ kampanyası devam ediyor.

3 LİTRE ATIK YAĞ GETİRENE 1 LİTRE SIVI YAĞ

“Atık Yağlar Geri Dönüşüme, Yunusemre Temiz Geleceğe” sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, evlerinde biriktirdikleri 3 litre bitkisel atık yağı belediyeye teslim eden vatandaşlara 1 litre temiz yemeklik sıvı yağ hediye ediliyor.

Kampanyadan Yunusemre ilçesinde ikamet eden vatandaşlar yararlanabiliyor. Vatandaşların pet şişelerde biriktirdikleri 3 litre bitkisel atık yağı, Yunusemre Belediyesi Ana Hizmet Binası bünyesinde bulunan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne teslim etmesi gerekiyor.

ATIK YAĞLAR BİYODİZELE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Belediye tarafından vatandaşlardan toplanan bitkisel atık yağlar, lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor. Burada biyodizele dönüştürülen atık yağlar, geri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandırılıyor.

Kampanya ile evlerde oluşan bitkisel atık yağların bilinçli şekilde toplanması ve çevreye zarar vermesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

BAŞKAN BALABAN'DAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, geri dönüşüm çalışmalarında vatandaşların katılımının önemine dikkat çekerek çevrenin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Balaban, “Unutmayalım ki sadece 1 litre atık yağ, 1 milyon litre temiz suyu kirletme gücüne sahip. Evlerimizde küçük bir adım atarak büyük bir çevresel katkı sağlayabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Kampanyayla vatandaşların geri dönüşüm konusunda teşvik edildiğini belirten Balaban, ortaya çıkan atıkların yeniden değerlendirilmesine imkan sunduklarını ve Yunusemre'de çevre duyarlılığını birlikte güçlendirmek istediklerini kaydetti.