Aksaray’da trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde çok sayıda kural ihlali tespit edilen bir araç sürücüsüne yüksek miktarda para cezası uygulandı.

Olay, kent merkezindeki Kılıçaslan Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, seyir halindeyken ön plakasının bulunmadığını fark ettikleri bir otomobili durdurdu.

Yapılan kontrollerde aracın yalnızca plakasının eksik olmadığı, aynı zamanda zorunlu trafik sigortasının bulunmadığı ve muayenesinin de yapılmadığı ortaya çıktı.

Kurallara aykırı şekilde trafiğe çıkan araç nedeniyle sürücüye üç ayrı ihlalden toplam 12 bin 942 lira idari para cezası kesildi. Araç ise trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka götürüldü.