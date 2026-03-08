Hayvancılıkla daha önce hiçbir bağının olmadığını anlatan Göçmen, evlendikten sonra eşinin ailesinin bu işle uğraşması sayesinde bu dünyayla tanıştığını belirtti. İlk zamanlarda hayvanlardan çekindiğini dile getiren Göçmen, “Başlangıçta bu işi yapmak istemedim, hatta eşimi vazgeçirmeye çalıştım. Fakat zamanla hayvanlarla ilgilenmenin bambaşka bir duygu olduğunu fark ettim” dedi.
3 koyunla başladı, kendi işinin patronu oldu: Korkudan başarıya
Ankara’nın Çubuk ilçesinde yaşayan Nurcan Göçmen, 3 koyunla başladığı hayvancılık serüvenini zamanla büyüterek kendi işini kurmayı başardı. Eşiyle birlikte küçük ölçekte adım attıkları bu işi geliştiren Göçmen, bugün koyun yetiştiriciliğinin yanı sıra süt ürünleri üretimi ve arıcılık yapıyor.Derleyen: Hande Karacan
Üç koyunla başladıkları serüvenin zamanla büyüdüğünü anlatan Göçmen, koyunların sütünden yoğurt ve peynir üreterek işe başladıklarını söyledi. Önce kendi tüketimleri için üretim yaptıklarını ifade eden Göçmen, ürünlerin yakın çevreleri tarafından çok beğenildiğini ve gelen talepler üzerine hayvan sayısını artırma kararı aldıklarını dile getirdi.
Bugün sürülerindeki koyun sayısının 39’a ulaştığını belirten Göçmen, bunun yanında tavuk yetiştiriciliği yaptıklarını ve arıcılıkla da ilgilendiklerini kaydetti.
Bir kadın olarak kendi gelirini elde etmenin kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu söyleyen Göçmen, “Kendi kazancımı elde etmek, evime ve çocuklarıma katkı sağlamak bana büyük bir gurur veriyor” ifadelerini kullandı.
Ürettikleri süt, yoğurt ve peynirleri satarak aile bütçesine destek olduklarını belirten Göçmen, devlet desteklerinden yararlanarak işletmesini daha da büyütmeyi hedeflediğini söyledi. Gelecekte daha büyük bir ahır kurarak hayvan sayısını artırmak ve üretimi daha profesyonel bir seviyeye taşımak istediğini de sözlerine ekledi.
Eşi Fazlı Göçmen ise bir kamu kurumunda görev yaptığını, ailesinin yaklaşık 15-20 yıldır hayvancılıkla uğraştığını ifade etti. Eşinin zamanla bu işe alıştığını belirten Göçmen, fırsat buldukça ona yardımcı olmaya çalıştığını dile getirdi. Ayrıca hayvancılıktan elde edilen gelirin
tamamen eşine ait olduğunu vurgulayarak, “Hayvanlardan gelen kazanç tamamen eşime ait, ben o kısma karışmıyorum” dedi.