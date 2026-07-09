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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça- Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu'nun Fatsa’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle ağabeyi, yengesi ve yeğenini silahla öldürdükten sonra teslim olan Muharrem Gülen'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Teslim olmadan önce annesi ile yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiği öğrenilen zanlının ilk ifadesinde, "Çok pişmanım" dediği öne sürüldü.

Fatsa'yı yasa boğan üçlü cinayetin ardından kaçan Muharrem Gülen'in yakalanmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre zanlı, olayın ardından geceyi bir fındık bahçesinde geçirdi. Sabah saatlerinde ise oğlunu telefonla arayarak polise teslim olmak istediğini bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, zanlının bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Teslim olmadan önce annesi ile bazı yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiği öğrenilen Muharrem Gülen, daha sonra polis ekiplerine herhangi bir direnç göstermeden teslim oldu.

Bir dönem imamlık yaptığı, daha sonra kurum değiştirerek şef kadrosunda görev yaptıktan sonra emekli olduğu belirtilen zanlının emniyetteki ilk ifadesinde yaşananlardan dolayı büyük pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi.

İddialara göre Muharrem Gülen, özellikle yengesi Emine Gülen'in yaşamını yitirmesinden dolayı ayrıca üzüntü duyduğunu ifade etti. Emniyetteki işlemleri devam eden zanlının geceyi nezarethanede geçireceği, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilerek savcılık sorgusunun ardından hakim karşısına çıkarılacağı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.