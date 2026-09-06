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Kaynak: DHA

Yangın, 30 Ağustos akşamı Gültepe Mahallesi’nde bulunan, sauna, hamam ve havuz bölümleri de bulunan bir spor salonunda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangından etkilenen 3’ü ağır yaralı toplam 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Şanzime Sarıgül (44), Emine Yani (42) ve iki çocuk annesi avukat Gülsüm Öztekin Tunç (43) yaşamını yitirdi.

YANGIN ELEKTRİK PANOSUNDAN BAŞLAMIŞ

Batman Barosu Başkanı Abdulhamit Çakan, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü belirterek yangının spor salonundaki sauna bölümünün yakınlarında bulunan elektrik panosundan çıktığı yönünde bilgi edindiklerini söyledi.

Çakan, yangının ilk olarak sauna civarında başladığını, ardından diğer bölümlere yayıldığını belirtti.

Baro Başkanı Çakan, olayda “ihmaller zinciri” bulunduğunun farkında olduklarını ancak ihmalin boyutunun ve kimlerin sorumluluğu bulunduğunun soruşturmanın sonunda netleşeceğini ifade etti.

2 İŞLETME YETKİLİSİ TUTUKLANDI

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 2 işletme yetkilisi ile 3 çalışan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 işletme yetkilisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalışanlardan 1’i adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 kişi serbest bırakıldı.

Batman Barosu, soruşturmayı yakından takip ettiğini ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

Soruşturma dosyasından edinilen bilgilere göre yangında hayatını kaybeden 3 kişinin de duman zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Çakan, olayda yanma veya yanık kaynaklı ölüm ya da ciddi yaralanma bulunmadığını ifade etti.

Yangında hayatını kaybeden Emine Yani’nin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ağabeyi Ahmet Şimşek’in kızı olduğu öğrenilmişti. Bakan Şimşek, 1 Eylül’de Batman’a gelerek Necat Nasıroğlu Külliyesi’ndeki taziyeye katılmıştı.

Yangının çıkış nedeni, olası ihmaller ve sorumluların belirlenmesine ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.