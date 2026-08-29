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Kaynak: Haber Merkezi

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'ndeki bir evle ilgili gelen ihbarın ardından zabıta ekipleri adrese gitti.

Yapılan kontrollerde konutun "çöp ev" niteliği taşıdığı tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda evde temizlik ve tahliye çalışması başlatıldı.

Konut içerisinde biriken yaklaşık 5 kamyon atık ekiplerce dışarı çıkarıldı. Ardından evde temizlik ve ilaçlama işlemleri gerçekleştirilerek halk sağlığını tehdit edebilecek olası risklere karşı önlem alındı.

Evde yaşayan 71 yaşındaki A.Y'nin psikolojik sorunlarının bulunduğu ve iki yetişkin çocuğuyla aynı konutta ikamet ettiği öğrenildi. Çocuklarının yardım talebi üzerine A.Y, polis ekiplerinin refakatinde sağlık kuruluşuna götürüldü.