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Kaynak: İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda, 3,5 yaşındaki bir çocuk yaşadığı apartmanın 3. katındaki pencereden düşerek ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, Demokrasi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerindeki 7 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın 3. katında yaşayan M.E.Ö. (3,5) henüz bilinmeyen bir nedenle pencereden aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri küçük çocuğa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İlk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan M.E.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.