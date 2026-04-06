Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada yüksekten düşen 4 işçiden 3'ünün öldüğü olaya ilişkin, Dilovası Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında bölüm müdürü, mühendis ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı M.G, Ç.Ş. ve H.G. gözaltına alındı.

Gebze Adliyesi'ne götürülen zanlıların savcılık sorguları sürüyor. Olayda yaralı olarak Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tarık Korkmaz'ın, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Dilovası ilçesinde dün çelik ve sac üretimi yapan bir fabrikada 4 işçi yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek hayatlarını kaybetmişti.