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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucu 3 işçi yaşamını yitirdi, 5 işçi ise yaralandı. Meydana gelen maden faciasının ardından siyasilerden taziye ve geçmiş olsun mesajları paylaşıldı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Kazaların, iş cinayetlerinin yaşandığı, “kolay ölümler ülkesi” olmaktan kurtulmak istiyoruz." dedi. Özel, "Madencilerin iş güvenliğinin sağlandığı, alın terinin karşılığını aldığı bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

ÖZEL: KOLAY ÖLÜMLER ÜLKESİ OLMAKTAN KURTULMAK İSTİYORUZ



Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Zonguldak’ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden emekçilerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Maden ocaklarında çok canımızı yitirdik, çok yuvaya ateş düştü. Artık, gelişmiş ülkelerin geride bıraktığı önlenebilir kazaların, iş cinayetlerinin yaşandığı, “kolay ölümler ülkesi” olmaktan kurtulmak istiyoruz. Madencilerin iş güvenliğinin sağlandığı, alın terinin karşılığını aldığı bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz. Hepimizin başı sağ olsun."



KEMAL KILIÇDAROĞLU: BENZER ACILARIN BİR DAHA YAŞANMAMASINI DİLİYORUM

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, benzer acıların bir daha yaşanmaması dileyerek, "İş cinayetlerinin son bulduğu bir çalışma hayatını iktidarımızda tesis edeceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden işçilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Benzer acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum. Madencilerimizin ve tüm emekçilerimizin can güvenliğinin sağlandığı, iş cinayetlerinin son bulduğu bir çalışma hayatını iktidarımızda tesis edeceğiz."

MANSUR YAVAŞ: ACI HABER HEPİMİZİN YÜREĞİNİ DAĞLADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Zonguldak’ın Kilimli ilçesinden gelen acı haber hepimizin yüreğini dağladı. Maden ocağında hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyor, yakınlarını kaybeden ailelerimizin acısını paylaşıyorum. Başımız sağ olsun."

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: OCAKTA MAHSUR KALAN İŞÇİMİZE SAĞ SALİM ULAŞILMASINI DİLİYORUM

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise, ocakta mahsur kalan işçimize sağ salim ulaşılmasını dileyerek şunları dile getirdi:

"Zonguldak Kilimli’deki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden madencilerimize Allah’tan rahmet; Ocakta mahsur kalan işçimize sağ salim ulaşılmasını, yaralı madencilerimize de acil şifalar diliyorum."