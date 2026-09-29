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Kaynak: AA / DHA / İHA

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynanmasına imkan sağladıkları ve para nakline aracılık ettiklerini belirlediği şüphelilere operasyon düzenledi. 45 şüphelinin hesaplarında ise 43 bin 986 işlemde 400 milyon 333 bin 693 liralık işlem hacmi tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Mardin, Aydın ve Çorum'da da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. 45 şüpheliden 41’i yakalandı. 4 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

30 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 2’si savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 30’u tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla bırakıldı.