Dondurucu soğuklar ve kar yağışı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşamı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta günlerdir aralıksız süren kar yağışı ve tipi, karayollar ve havayolu ulaşımında büyük aksamalara yol açıyor. Görüş mesafesinin düşmesi ve pistlerdeki buzlanma risk oluşturduğu için havayolu şirketleri uçuşlarını durdurma kararı aldı.

YOLCULARA YENİ PLANLAMA DUYURUSU

Havayolu şirketleri iptal edilen seferler nedeniyle mağduriyet yaşayan yolcular için yeni uçuş planlamalarının yapılacağını duyurdu. Mağdur yolcuların güncel sefer bilgileri için havayolu firmalarının çağrı merkezlerini veya mobil uygulamalarını takip etmeleri istendi.