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Kaynak: AA

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca gümrük kaçağı eşya ticaretinin önlenmesine yönelik soruşturma yürütüldü.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince İzmir, Mardin ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere ait 16 ev ve 7 iş yerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok sayıda telefon, termos, gözlük, kulaklık ve elektrikli ev eşyaları ile 1 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.