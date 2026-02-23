Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın 2026 yılı çağrısı Zonguldak Valiliği tarafından açıklandı.

3 İLİ KAPSAYACAK

TR81 Batı Karadeniz Bölgesi'ni kapsayan program ile Zonguldak, Karabük ve Bartın illerindeki girişimcilerin desteklenmesi planlanıyor.

Zonguldak Valiliğinden yapılan resmi açıklamada, bölgenin sanayi altyapısını güçlendirecek projelere öncelik verileceği altı çizilirken, nitelikli istihdam oluşturacak öncelikli yatırım alanları destekleneceği belirtildi.

TARİH VERİLDİ

Teşvik programından yararlanmak isteyen yatırımcılar için başvuru takvimi 2 Mart ile 15 Mayıs 2026 tarihleri olarak açıklandı.

Yatırım planı olan bölge esnafı ve iş insanları; teknik bilgilendirme, süreç yönetimi ve yönlendirme hizmetleri amacıyla Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) bünyesindeki Zonguldak, Karabük ve Bartın Yatırım Destek Ofisleri’ne davet etti.

Programa ilişkin detaylı bilgiler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yerel Kalkınma Hamlesi resmi internet platformu üzerinden erişime açıldığı da aktarıldı.