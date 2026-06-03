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YENİÇAĞ - 3 Haziran 2026 Çarşamba gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM YENİÇAĞ

ERDOĞAN: ANA MUHALEFETİN GÜNDEMİ KOLTUK

“2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni”nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete yüklendi. Ülkenin ve dünyanın gündemini takip etmediklerini söyleyen Erdoğan, "Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var." ifadelerini kullandı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU SALI GÜNÜ GRUP TOPLANTISINDA KONUŞACAK

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı.

CHP'DE HAREKETLİ SAATLER: UZLAŞI EKİBİ KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN MECLİS'E GERİ DÖNÜYOR

Dün TBMM'de CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelen CHP'li vekiller Engin Altay, Ali Öztunç ve Gürsel Erol, uzlaşı zemini arayışıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Uzlaşı ekibi 1 saatlik görüşmenin ardından TBMM'ye geri dönüyor.

PARTİDEN İSTİFA EDEN MESUT ÖZARSLAN'DAN DİKKAT ÇEKEN CHP HAMLESİ

CHP'den istifa eden ve bağımsız kalan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sına tebrik çiçeği gönderdi.

YSK, KURULTAY KARARININ GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Yüksek Seçim Kurulu, Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Kurultayı'na ilişkin verdiği mutlak butlan kararına ilişkin CHP'nin yaptığı itirazın ret gerekçesini açıkladı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE 15 TEMMUZ HEDEFİ: İŞTE 9 MADDELİK PLAN

Terörsüz Türkiye sürecinde uzun süredir tartışma konusu olan yasal adımların Meclis’in tatile gireceği 15 Temmuz'dan önce adım atılacağı öne sürüldü. Yasa Türkiye’ye gelecek PKK'lı teröristlerin beş yıl siyaset yapamamasını öngörüyor.

KÖŞE YAZISI YENİÇAĞ

HER GÜN BİR ÇÖP KAMYONU FACİASI - Arslan Bulut

Google’a “çöp kamyonu faciaları” yazın; yüzlerce ölümlü kaza haberi göreceksiniz... Gün geçmiyor ki bir çöp kamyonu faciası yaşanmasın! İşte son haberler...

DÜNYA YENİÇAĞ

TRUMP'TAN SÜRPRİZ MÜCTEBA HAMANEY MESAJI... AÇIK KAPI BIRAKTI

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediğini belirterek İran lideri Mücteba Hamaney ile görüşebileceğinin sinyalini verdi. Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olmayacağını savunurken diplomatik temaslara açık kapı bıraktı.

KÖRFEZ'DE ATEŞKES DELİNDİ: İRAN, ABD SALDIRILARI İÇİN KUVEYT VE BAHREYN'İ DOĞRUDAN SORUMLU TUTTU

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD askeri güçlerinin Hürmüz Boğazı'nda bir İran petrol tankerine ve Keşm Adası'ndaki iletişim kulesine yönelik gerçekleştirdiği saldırıların Kuveyt ve Bahreyn toprakları üzerinden yapıldığını öne sürdü.

İNGİLTERE'DEN YAPAY ZEKA HAMLESİ

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), Google'ın arama hizmetlerine yönelik dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan yeni bir davranış kuralını uygulamaya koydu.

UKRAYNA LİDERİ ZELENSKİY DUYURDU: RUSYA TOPRAKLARINDAKİ ÖNEMLİ ASKERİ VE STRATEJİK HEDEFLER VURULDU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerinin ortak operasyonuyla Rusya topraklarında yer alan kritik hedeflere yönelik geniş kapsamlı hava saldırıları düzenlendiğini açıktı.

EKONOMİ YENİÇAĞ

YABANCILAR BU SEFER BORSA'DAN AKIN AKIN GİDİYOR: SON 2,5 AYIN EN SERT SATIŞI

Yabancı yatırımcılar Türkiye'den kaçıyor. Yabancı yatırımcılar, üst üste iki hafta boyunca borsada net satıcı konumunda oldu. Yabancı yatırımcılar 293,1 milyon dolarlık hisse senedi satışı yaparken, aynı dönemde 334,8 milyon dolarlık da tahvili yaptı.

SİYASETTE BUTLAN, EKONOMİDE BUHRAN: İŞTE KONUŞULMAYAN İFLAS GERÇEĞİ

Siyasetin yoğun gündemi reel sektördeki yangını gizlemeye yetmiyor. Piyasada, son bir ayda 20'nin üzerinde kesinleşmiş iflas ilanı yayınlandı. İşte yüksek faiz ve likidite darboğazındaki ekonominin acı reçetesi...

EKONOMİYE UMUT OLARAK GELDİ, ZARAR ETTİRDİ: KKM'DEKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Aralık 2021'de hayata geçirilen ve devlete yaklaşık 60 milyar dolarlık ağır bir fatura bırakarak Merkez Bankası'nı tarihi zararlara uğratan Kur Korumalı Mevduat (KKM) devri resmen kapanıyor. KKM verilerindeki düşüş bu haftada sürdü.

TÜKETİCİLERİN ŞİKAYET LİSTESİ ŞAŞIRTTI: EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN ÜRÜN AYAKKABI

Tüketicilerin en çok şikâyet ettiği ürün açıklandı. Listede ayakkabı ilk sırada yer alırken e-ticaret, finans ve iletişim sektörleri de yer aldı.

ALÜMİNYUM VE İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN KÖKLÜ İSMİ İFLAS ETTİ: 15 YILLIK TECRÜBESİ VARDI





SPOR YENİÇAĞ

SELÇUKSPORTS'UN SAHİBİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Türkiye’de kaçak maç yayınlarıyla milyonlarca kullanıcıya ulaştığı belirtilen “Selçuksports” platformuna ilişkin yürütülen soruşturmada, sitenin sahibi olduğu öne sürülen Selçuk Yılmaz’ın MİT, İstanbul Emniyeti ve savcılık koordinasyonunda Denizli’de gözaltına alınıp tutuklandığı bildirildi.

ICARDİ WANDA NARA'YA KARŞI NAFAKA DAVASINI KAZANDI: DEV RAKAM CEBİNDE KALACAK

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasında görülen nafaka davasında karar açıklandı. İtalya'da görülen davada mahkeme Wanda Nara'nın talebini reddederek Icardi'nin nafaka ödememesine hükmetti.

SOSYAL MEDYA YENİÇAĞ

SOSYAL MEDYA- YENİÇAĞ