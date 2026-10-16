Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Ayazağa’da selin 3’üncü gününde köprü altında ölü bulunan kişinin, kayıp olarak aranan Turgut Dursun (66) olduğu belirlendi. Dursun’un cansız bedeni, ekiplerin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Cenaze, ambulansla hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da 14 Ekim’de etkili olan sağanağın ardından Kağıthane Deresi’nin taştığı Ayazağa Mahallesi’nde, kayıp kişileri arama çalışmaları sürerken köprü altında bir kişi ölü bulundu. Olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, cesedi köprünün altından çıkarmak için çalışma başlattı.

KAYIP OLARAK ARANIYORDU

Köprü altında ölü bulunan kişinin, kayıp olarak aranan 66 yaşındaki Turgut Dursun olduğu belirlendi. İtfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekiplerinin çalışmasının ardından Dursun’un cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarıldı.

HASTANE MORGUNA GÖTÜRÜLDÜ

Turgut Dursun’un cenazesi, ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.