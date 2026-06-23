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Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde 8 Eylül 2025 tarihinde başlayan 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi, 26 Haziran Cuma günü verilecek karnelerle son buluyor. Yıl boyunca 10-14 Kasım 2025 ve 16-20 Mar tarihlerinde iki ara tatil yapan öğrenciler, cuma günkü son ders zilinin ardından uzun bir yaz tatiline adım atacak.

SON HAFTA KÜLTÜR, SANAT VE SPOR FAALİYETLERİ DÜZENLENİYOR

Yılın son haftasında MEB, öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki gelişimlerini bütüncül bir yaklaşımla desteklemek amacıyla "Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası Planı" hazırladı. Okulların mevcut imkanları dahilinde, velilere ek bir maddi yük getirmeden uygulanan bu etkinliklerle, öğrencilerin oyunlar yoluyla eğlenerek öğrenmesi teşvik ediliyor.

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ ÇALIŞMALARI ÇEVRİM İÇİ OLACAK

Eğitimciler için düzenlenecek olan "2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri" 29-30 Haziran tarihlerinde internet üzerinden gerçekleştirilecek. Okul yöneticileri ve öğretmenler, "Bağımsızlık (Bağımlılık) ve Aile" ile "Dijital Çağ ve Aile" başlıklarında hazırlanan seminer içeriklerini 5 Temmuz Pazar günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

EĞİTİM YILINDA İLK KEZ HAYATA GEÇİRİLEN ÖNEMLİ UYGULAMALAR

Eylül ayından bu yana süren eğitim-öğretim yılında birçok yenilik ve etkinlik ön plana çıktı:

Yeni Müfredatın Kademeli Geçişi: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni öğretim programları bu yıl; ana sınıflarında, ilkokul 1 ve 2, ortaokul 5 ve 6, ortaöğretim hazırlık ile 9 ve 10'uncu sınıflarda kademeli olarak uygulandı. Dönem boyunca okullara yaklaşık 184 milyon ücretsiz ders kitabı dağıtıldı.

Yapılan yönetmelik değişikliğiyle okul kıyafetleri; okul aile birlikleri ve öğretmen kurullarının görüşleri doğrultusunda, velilere maddi külfet oluşturmayacak şekilde özel baskı, işaret ve kısıtlayıcı detaylar barındırmadan okul yönetimlerince belirlendi.

"Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan" temasıyla başlayan sezonda ilkokul öğrencilerine fidan dağıtıldı. Yıl boyunca "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" projesi kapsamında sıfır atık, iklim değişikliği ve su verimliliği gibi başlıklarda çalışmalar yürütüldü.

Ramazan ayı boyunca "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri yürütülürken, nisan ayında "Maarifin Kalbinde Çocuk", mayısta ise "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" temalı programlar gerçekleştirildi. İkinci dönemin başında ise okul binaları Türk bayraklarıyla donatılarak bayrak sevgisi temalı yarışmalar yapıldı.

DİJİTALLEŞME VE İLETİŞİM ADIMLARI

Eğitimde teknoloji entegrasyonunu artıran MEB, öğrencilerin hazırladığı "Haberimiz Olsun" bültenlerini EBA platformlarında yayınlamaya başladı. Ayrıca öğretmenlerin ders konularına uygun müze ve bilim merkezlerine erişebileceği "Okul Dışı Öğrenme" platformu açıldı.

Yerli mesajlaşma uygulaması BiP üzerinde kurulan Öğretmen Bilgi Servisi (ÖBS) ve Okul-Veli Asistanı (OVA) ile velilerin anlık bilgi alması sağlandı. Son olarak yapay zeka destekli yabancı dil platformu "DİLİM" devreye alınarak Türk kültürünü yansıtan içeriklerle dil öğrenimi desteklendi.

LGS'DE İLK KEZ BESLENME PAKETİ VE YAPAY ZEKA DESTEĞİ

8'inci sınıf öğrencilerinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 13 Haziran'da gerçekleştirildi. 1 milyon 22 bin 658 adayın katıldığı sınavda, veli onayı olan 924 bin 191 öğrenciye ilk kez beslenme paketi ulaştırıldı. Sınav güvenliği için bina girişlerinde üst arama kontrolleri yapılırken, evrak dağıtım süreçleri yapay zeka destekli kameralarla takip edildi.

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı çalışma takvimine göre, bir sonraki eğitim-öğretim yılı (2026-2027) 14 Eylül tarihinde başlayacak.