Güvenlik güçleri, devriye faaliyetleri sırasında askeri yasak bölge içerisinde yurt dışına çıkış hazırlığında olan bir grubu tespit etti. Düzenlenen operasyonla durdurulan şahısların kimlik kontrollerinde, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla daha önce ihraç edilmiş isimler olduğu belirlendi.

YAKALANANLAR ARASINDA İHRAÇ KOMİSER VE ASTSUBAY VAR

Gözaltına alınan şüphelilerin sicil sorgulamalarında, her birinin FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edildiği ve haklarında aktif yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu saptandı. Yakalanan şahısların kimlikleri şöyle:

K.P. (37)İhraç Jandarma Astsubay, Ü.S. (39) İhraç Polis Memuru, D.G. (48) İhraç Komiser Yardımcısı

ORGANİZATÖR ŞÜPHELİSİNE ADLİ KONTROL

Operasyon kapsamında, FETÖ şüphelilerinin yasa dışı geçişine imkan sağladığı ve organizatörlük yaptığı değerlendirilen M.N.C. (40) de yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden; ihraç astsubay K.P., ihraç polis memuru Ü.S. ve ihraç komiser yardımcısı D.G., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Organizatörlükle suçlanan M.N.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.