Kaynak: İHA

Olay, akşam saatlerinde Ilgaz ilçesi Gazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevrede bulunan iki eve daha sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndüldü. Yangında 3 ev kullanılmaz hale gelirken, 1 inek, 1 buzağı ve 4 kedi telef oldu.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamladı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangında hayvanların da telef olduğunu söyleyen mahalle sakini Ercan İmay, "Mahallede bir evde başlayan yangın, diğer yapılara da sıçradı. Üç yapı kullanılamaz hale geldi, 1 inek, 1 buzağı ve 4 adet kedi telef oldu. Merkez ve çevre ilçelerden gelen ekiplerin sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.