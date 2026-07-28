3 dönem gördü, bürokrasiyi geçemedi: 2 bin yıllık tarih kaderine terk edildi

Tarih Çalı Çırpı Arasında Kayboldu
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Orhan Mahallesi'nde bulunan 2 bin yıllık tarihi surlar, uzayan otlar, sarmaşıklar ve ağaç dalları nedeniyle adeta görünmez hale geldi.
Tarih Çalı Çırpı Arasında Kayboldu
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Orhan Mahallesi'nde bulunan 2 bin yıllık tarihi surlar, uzayan otlar, sarmaşıklar ve ağaç dalları nedeniyle adeta görünmez hale geldi.
Çöp ve Moloz Yığınları Kaderine Terk Edildi
Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinin izlerini taşıyan devasa sur kalıntılarının çevresinde biriken çöp ve molozlar, tarihi dokuya büyük zarar veriyor.
Mahalleliden Haşere ve Güvenlik İsyanı
Surları saran yoğun bitki örtüsü nedeniyle bölgede yılan, akrep ve çıyan gibi tehlikeli hayvanların çoğaldığını belirten mahalle sakinleri, durumun güvenlik riski de oluşturduğunu söyledi.
Muhtar Aktürk: "Çocukken Burada Saklambaç Oynardık"
Orhan Mahallesi Muhtarı Ümit Aktürk, çocukluklarında etrafında oyunlar oynadıkları surların bugün tamamen doğaya yenik düştüğünü ve bakımsızlıktan görünmez olduğunu vurguladı.
"Tarihi Yapı Var Ama Yok Gibi!"
Duvarları tamamen kaplayan sarmaşıklara dikkat çeken Muhtar Aktürk, "Özellikle sarmaşıklar sebebiyle kaleler var ama yok gibi. Tarihimize sahip çıkılması için bakım ve temizlik şart" dedi.
Turistlerin Geçiş Güzergahında Bakımsızlık
Kapanca Sokak festivalleri ve Orhan Camii ziyareti için bölgeye yerli ve yabancı çok sayıda turist geldiğini belirten mahalleliler, bu görüntünün kente yakışmadığını ifade etti.
Surların Üzerinde Evler ve Kümesler Yer Alıyor
Bazı bölümleri vatandaşların tapulu arazileri içerisinde kalan tarihi surların üzerinde evlerin ve kümeslerin bulunduğu görüldü.
Okul yıllarında ders kitaplarında bu yapıya denk geldiğini söyleyen Muhtar Aktürk, kulaktan dolma bilgilere göre bu alanın eski dönemlerde "İzmit’in giriş kapısı" olarak bilindiğini aktardı.
"Bürokrasi Hızlansın, Surlar Temizlenip Işıklandırılsın"
Belediyelerin Anıtlar Kurulu izni olmadan müdahale edemediğini belirten mahalleli, kurumlar arasındaki yazışmaların hızlandırılmasını, surların temizlenerek ışıklandırılmasını talep ediyor.