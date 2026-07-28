Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Kültür Sanat 3 dönem gördü, bürokrasiyi geçemedi: 2 bin yıllık tarih kaderine terk edildi

3 dönem gördü, bürokrasiyi geçemedi: 2 bin yıllık tarih kaderine terk edildi

İzmit’te Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait 2 bin yıllık surlar, bakımsızlık ve sarmaşıklar yüzünden kayboldu. Yılan ve haşere istilasıyla boğuşan mahalle sakinleri ile Muhtar Ümit Aktürk, Anıtlar Kurulu ve belediyelere seslenerek tarihi mirasın temizlenip ışıklandırılmasını istedi.

Kaynak: İHA
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3 dönem gördü, bürokrasiyi geçemedi: 2 bin yıllık tarih kaderine terk edildi - Resim: 1

Tarih Çalı Çırpı Arasında Kayboldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Orhan Mahallesi'nde bulunan 2 bin yıllık tarihi surlar, uzayan otlar, sarmaşıklar ve ağaç dalları nedeniyle adeta görünmez hale geldi.

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3 dönem gördü, bürokrasiyi geçemedi: 2 bin yıllık tarih kaderine terk edildi - Resim: 2

Çöp ve Moloz Yığınları Kaderine Terk Edildi

Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinin izlerini taşıyan devasa sur kalıntılarının çevresinde biriken çöp ve molozlar, tarihi dokuya büyük zarar veriyor.

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3 dönem gördü, bürokrasiyi geçemedi: 2 bin yıllık tarih kaderine terk edildi - Resim: 3

Mahalleliden Haşere ve Güvenlik İsyanı

Surları saran yoğun bitki örtüsü nedeniyle bölgede yılan, akrep ve çıyan gibi tehlikeli hayvanların çoğaldığını belirten mahalle sakinleri, durumun güvenlik riski de oluşturduğunu söyledi.

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3 dönem gördü, bürokrasiyi geçemedi: 2 bin yıllık tarih kaderine terk edildi - Resim: 4

Muhtar Aktürk: "Çocukken Burada Saklambaç Oynardık"

Orhan Mahallesi Muhtarı Ümit Aktürk, çocukluklarında etrafında oyunlar oynadıkları surların bugün tamamen doğaya yenik düştüğünü ve bakımsızlıktan görünmez olduğunu vurguladı.

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3 dönem gördü, bürokrasiyi geçemedi: 2 bin yıllık tarih kaderine terk edildi - Resim: 5

"Tarihi Yapı Var Ama Yok Gibi!"

Duvarları tamamen kaplayan sarmaşıklara dikkat çeken Muhtar Aktürk, "Özellikle sarmaşıklar sebebiyle kaleler var ama yok gibi. Tarihimize sahip çıkılması için bakım ve temizlik şart" dedi.

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3 dönem gördü, bürokrasiyi geçemedi: 2 bin yıllık tarih kaderine terk edildi - Resim: 6

Turistlerin Geçiş Güzergahında Bakımsızlık

Kapanca Sokak festivalleri ve Orhan Camii ziyareti için bölgeye yerli ve yabancı çok sayıda turist geldiğini belirten mahalleliler, bu görüntünün kente yakışmadığını ifade etti.

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3 dönem gördü, bürokrasiyi geçemedi: 2 bin yıllık tarih kaderine terk edildi - Resim: 7

Surların Üzerinde Evler ve Kümesler Yer Alıyor

Bazı bölümleri vatandaşların tapulu arazileri içerisinde kalan tarihi surların üzerinde evlerin ve kümeslerin bulunduğu görüldü.

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3 dönem gördü, bürokrasiyi geçemedi: 2 bin yıllık tarih kaderine terk edildi - Resim: 8

Okul yıllarında ders kitaplarında bu yapıya denk geldiğini söyleyen Muhtar Aktürk, kulaktan dolma bilgilere göre bu alanın eski dönemlerde "İzmit’in giriş kapısı" olarak bilindiğini aktardı.

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3 dönem gördü, bürokrasiyi geçemedi: 2 bin yıllık tarih kaderine terk edildi - Resim: 9

"Bürokrasi Hızlansın, Surlar Temizlenip Işıklandırılsın"

Belediyelerin Anıtlar Kurulu izni olmadan müdahale edemediğini belirten mahalleli, kurumlar arasındaki yazışmaların hızlandırılmasını, surların temizlenerek ışıklandırılmasını talep ediyor.

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3 dönem gördü, bürokrasiyi geçemedi: 2 bin yıllık tarih kaderine terk edildi - Resim: 10
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