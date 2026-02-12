İngiltere'deki bankalarda kapanış dalgası hız kesmeden devam ediyor. Lloyds Banking Group, Lloyds Bank, Halifax ve Bank of Scotland markalarına ait 95 şubenin Mayis 2026 ile Mart 2027 arasında kapatılacağını açıkladı. Kararın altında ise dijital bankacılığa yönelen müşteri tercihlerinin etkili olduğu ifade ediliyor.
3 dev banka 95 şubesini kapatıyor
Lloyds Banking Group, 2026-2027 döneminde 95 banka şubesini daha kapatma kararı verdi. Lloyds Bank, Halifax ve Bank of Scotland müşterilerinin etkileneceği belirtilirken, yerine bankacılık merkezleri ve mobil hizmetler devreye sokulacak.
Yeni plana göre, 53 Lloyds Bank, 31 Halifax, 11 Bank of Scotland şubesi faaliyetlerini sonlandıracak.
Bu nedenle Lloyds'un son dönemde duyurduğu kapanış sayısı daha da yükselmiş oldu. Grup hâlihazırda Ekim ayına kadar 49 şubeyi daha kapatmayı planlıyor. Geçtiğimiz sene de 136 kapanış açıklamıştı.
Tüm bu sürecin tamamlanmasının ardından Lloyds Banking Group'un ülkede 610 şubesi kalacak.
Yerine bankacılık merkezleri geliyor
Nakit erişimini sürdürebilmek için Link ağı, 15 yeni noktada "bankacılık merkezi" kurulacağını doğruladı.
Bu merkezlerde farklı bankaların personeli belirli günlerde hizmet vererek; para yatırma ve çekme, fatura ödeme, temel bankacılık işlemleri gibi hizmetler sunacak.
Öte yandan bazı bölgelerde para yatırma hizmet noktaları kurulması veya topluluk bankacılarının görevlendirilmesi de planlanıyor.
"Müşteriler esneklik istiyor"
Lloyds Banking Group sözcüsü gerçekleştirdiği açıklamada, müşterilerin paralarını yönetme konusunda daha fazla esneklik istediğini ifade etti.