Korkunç olay Muğla'nın Milas ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde yaşandı. Bodrum'da bir markette çalışan Özlem Arslan (39) evden çıkıp işe giderken kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

SOKAK ORTASINDA CANİCE KATLEDİLDİ

Boynuna ve karnına aldığı birden fazla bıçak darbesine maruz kalan Arslan kanlr içinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerle Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Özlem Arslan'ın cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan kadincinayetlerinidurduracagiz platformu'nun verilerine göre, 2025 Ocak ayında 294 kadın katledildi, 297 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Vatandaşlar artan kadın cinayelerinin önüne geçilebilmesi için faillere 'caydırıcı cezalar' verilmesi için yetkililere seslemeye devam ediyor.