BAİBÜ Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu’nun 2025-2026 akademik yılı mezuniyet programı, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulun konferans salonunda düzenlendi. Törende Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nezih Okur ile okula destek veren Mudurnulu iş insanı Süreyya Astarcı konuşma yaptı.

“İsteyince her yaşta eğitim mümkün”

Gençlik yıllarında eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kalan ancak öğrenim hayalini yıllar sonra gerçekleştiren Sibel Tuna, gösterdiği başarıyla dikkat çekti. Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı’ndan birincilikle mezun olan Tuna, duygularını şu sözlerle anlattı:

“39 yaşındayım. Üniversite sınavına girdim ve Ormancılık ile Orman Ürünleri Programı’nı tercih ettim. Bu yıl mezun oldum ve emeklerimin karşılığını aldım. Küçük yaşlarda eğitimime devam edememiştim. Doğaya ve ormanlara olan sevgim nedeniyle bu bölümü seçtim. Buradaki en büyük hedefim çocuklarıma örnek olabilmekti. Sanırım bunu başardım. İnsan isterse her yaşta okuyabilir. Bugün ailem, eşim, çocuklarım ve anneannem yanımda. Bana destek olan herkese ve hocalarıma teşekkür ediyorum.”

“Hem ailesine hem eğitimine sahip çıktı”

Eşi Ali Tuna da duyduğu gururu dile getirerek, “Eşim eğitim hayatı boyunca hem evini hem çocuklarını aksatmadı. Büyük emek verdi ve okul birincisi oldu. Kendisiyle gurur duyuyorum” dedi.

Kızı Emine Tuna ise annesinin kendisi için önemli bir rol model olduğunu belirterek, “Annemle gurur duyuyorum. Başardığı şey gerçekten çok büyük. Çok duygulandım. Ben de ileride eczacılık eğitimi almak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Duygu dolu anlara sahne olan törende mezun öğrenciler, başarı sevinçlerini aileleriyle birlikte kutladı.