3 bin yıllık Syedra Antik Kenti'nde arkeologları şaşırtan keşif: "Kıskanan çatlasın" mesajı gün yüzüne çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti’nde yürütülen kazılarda yaklaşık 1500 yıl öncesine tarihlenen ve üzerinde günümüz Türkçesindeki “kıskanan çatlasın” ifadesine karşılık gelen bir yazıtın yer aldığı 15 metrekarelik mozaik ortaya çıkarıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, milattan sonra 4 ile 6. yüzyıllar arasında yapıldığı değerlendirilen ve üzerinde "kıskanan çatlasın" ifadesi yer alan yaklaşık 15 metrekarelik mozaik gün yüzüne çıkarıldı. Kazı Başkanı Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğ Ergürer yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

“Mozaiğin orta bölümünde ‘güle güle kullan’ ya da ‘şansla kullan’ anlamına gelen bir ifade var. Ancak asıl şaşırtıcı olan, odanın giriş kapısı bölümündeki yuvarlak bordür içindeki ikinci yazıt. İlk kelime ‘kıskançlık’ ya da ‘kıskanan’, ikinci kelime ise ‘çatlayan, patlayan’ anlamına geliyor. Yani tam olarak günümüzdeki ‘kıskanan çatlasın’ ifadesine karşılık geliyor. Yaklaşık 1500 yıl önce yapılmış bir yapının girişinde böyle bir ifadeyle karşılaşmak bizim için büyük bir sürpriz oldu.”

Mozaiğin Özellikleri ve Tarihçesi

Yapının, merkez giriş bölümünde çok iyi korunmuş bir mozaiğin ortaya çıkarıldığını belirten Ergürer, "Geometrik ve çeşitli çiçek motiflerinden oluşan mozaikte henüz ilk çalışmalarımızı yapıyoruz. Mozaiğin 4 ile 6. yüzyıllar arasına tarihlendiğini düşünüyoruz." dedi.

Mozaiğin bulunduğu yapı, Syedra Antik Kenti’nin en büyük ve en önemli konutlarından biri olarak değerlendiriliyor. Üç katlı yapı, M.S. 2. yüzyıldan 7. yüzyıla kadar kullanıldı; bu süreçte ev sahipleri değişti, yeni mekanlar eklendi, katlar çıkarıldı ve bazı bölümler kapatıldı.

Kazı ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında sürdürülen kazı ve onarım çalışmaları Doç. Dr. Ertuğ Ergürer başkanlığında yürütülüyor.

Kazı ekibinde yer alan konservatör-restoratör Selma Yağcı, mozaiğin tespit edilmesinin ardından şu işlemleri gerçekleştirdiklerini belirtti:

Lokal acil müdahaleler
Bordür uygulaması
Dağılan parçaların tespiti ve yerine yerleştirilmesi
Derz dolguları
Yüzey koruyucu uygulama

Çalışmaların ardından mozaik ve yapı koruma altına alındı; temizlik ve detaylı onarım işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
