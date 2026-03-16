3 bin yıllık Syedra Antik Kenti'nde arkeologları şaşırtan keşif: "Kıskanan çatlasın" mesajı gün yüzüne çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, milattan sonra 4 ile 6. yüzyıllar arasında yapıldığı değerlendirilen ve üzerinde "kıskanan çatlasın" ifadesi yer alan yaklaşık 15 metrekarelik mozaik gün yüzüne çıkarıldı. Kazı Başkanı Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğ Ergürer yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

“Mozaiğin orta bölümünde ‘güle güle kullan’ ya da ‘şansla kullan’ anlamına gelen bir ifade var. Ancak asıl şaşırtıcı olan, odanın giriş kapısı bölümündeki yuvarlak bordür içindeki ikinci yazıt. İlk kelime ‘kıskançlık’ ya da ‘kıskanan’, ikinci kelime ise ‘çatlayan, patlayan’ anlamına geliyor. Yani tam olarak günümüzdeki ‘kıskanan çatlasın’ ifadesine karşılık geliyor. Yaklaşık 1500 yıl önce yapılmış bir yapının girişinde böyle bir ifadeyle karşılaşmak bizim için büyük bir sürpriz oldu.”