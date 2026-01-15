Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB), bünyesindeki hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 3 bin sözleşmeli personel alımı başvurularının 15-26 Aralık 2025 tarihlerinde tamamlandığını duyurdu.
3 bin personel alım sonuçları açıklandı: Bakanlık duyurdu
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, “Bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı.” ifadelerini kullandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere 15.12.2025 tarihinde yayınlanan 3.000 Sözleşmeli Personel Alım İlanına 15-26 Aralık 2025 tarihleri arasında başvuru yapan adayların başvuruları incelenmiş olup, sonuçlar Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformuna (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim
) yüklenmiştir.” denildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Göktaş şu ifadeleri kullandı : "Bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı. Sonuçlara, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden ve 'aile.gov.tr' adresi, 'duyurular' bölümünden ulaşabilirsiniz. Aramıza katılan yeni çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Büyük ailemize hoş geldiniz."
YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN YAPILACAK?
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen 3 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylardan istenilen atamaya ilişkin belgeler ile ilgili duyuru daha sonra yayımlanacak.
3 bin personel alımına ilişkin yerleştirme işlemleri, istenilen belgelerin teslim edilmesinin ardından duyurulacak.