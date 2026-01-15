3 bin personel alım sonuçları açıklandı: Bakanlık duyurdu

YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen 3 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylardan istenilen atamaya ilişkin belgeler ile ilgili duyuru daha sonra yayımlanacak.