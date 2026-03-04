Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tekstil grubu ve mobilya imalatı yapan işletmelerden sigortalı sayısını koruyanlara, çalışan başı 3 bin 500 lira destek vereceklerini açıkladı.

İmalat sektöründe KOBİ statüsünde olan sigortalı sayısını koruyan diğer işletmeler için 50 milyon liraya kadar finansman desteği sağlanacağı da belirtildi.

'3 BİN 500 LİRA DESTEK VERECEĞİZ'

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından "İmalat sektörüne İŞKUR'dan güçlü destek" başlıklı paylaşım gerçekleştirdi.

Bu yıl 50 milyar lira bütçe ayırdıklarını söyleyen Işıkhan, şunları dile getirdi:

"Sağladığımız bu bütçe sayesinde, tekstil grubu ve mobilya imalatı yapan işletmelerden sigortalı sayısını koruyanlara, çalışan başı 3 bin 500 lira destek vereceğiz. İmalat sektöründe KOBİ statüsünde olan sigortalı sayısını koruyan diğer işletmeler için 50 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacağız. İstihdamın ve üretimin çarkları dönecek, Türkiye büyüyecek"