Yeniçağ Gazetesi
04 Haziran 2026 Perşembe
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Anasayfa Kültür Sanat 3 bin 200 yıllık mimari harikası: Mağara apartmanları tarihe ışık tutuyor

3 bin 200 yıllık mimari harikası: Mağara apartmanları tarihe ışık tutuyor

Sivas’ın Zara ilçesinde bulunan ve yaklaşık 3 bin 200 yıllık geçmişe sahip olduğu değerlendirilen tarihi kaya mağaraları, apartmanları andıran sıra dışı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Roma döneminden izler taşıyan bu gizemli yapılar, ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

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3 bin 200 yıllık mimari harikası: Mağara apartmanları tarihe ışık tutuyor - Resim: 1

Sivas’ın Zara ilçesinde bulunan ve yaklaşık 3 bin 200 yıllık geçmişe sahip olduğu değerlendirilen tarihi kaya mağaraları, sıra dışı mimarisiyle dikkat çekiyor. Tödürge köyünde yer alan ve kayaların oyulmasıyla oluşturulan mağaralar, üst üste ve yan yana sıralanan yapıları sayesinde günümüz apartmanlarını andırıyor. Tarihi ve kültürel açıdan büyük önem taşıyan mağaralar, her yıl çok sayıda ziyaretçiyi bölgeye çekiyor.

Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelere göre, söz konusu mağaraların ilk olarak barınma ve sığınma amacıyla inşa edildiği tahmin ediliyor. Binlerce yıllık geçmişe sahip olan bu yapılar, Anadolu’nun kadim medeniyetlerine dair önemli ipuçları sunuyor.

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3 bin 200 yıllık mimari harikası: Mağara apartmanları tarihe ışık tutuyor - Resim: 2

YAKLAŞIK 100 MAĞARADAN OLUŞAN TARİHİ YERLEŞİM

Tödürge köyünde bulunan kaya yerleşim alanında yaklaşık 100 mağara yer alıyor. Doğal kaya kütlelerinin oyulmasıyla oluşturulan mağaraların, geçmiş dönemlerde yaşam alanı olarak kullanıldığı biliniyor. Bölgedeki yapıların birbirine yakın konumlandırılması ve katlı görünümü, ziyaretçilerin ilgisini çeken en önemli detaylar arasında bulunuyor.

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3 bin 200 yıllık mimari harikası: Mağara apartmanları tarihe ışık tutuyor - Resim: 3

Mağaraların bazı bölümlerinde taş ve horasan harcıyla örülmüş duvarlar dikkat çekerken, savunma amaçlı kullanıldığı düşünülen gözetleme delikleri de bulunuyor. Bu detaylar, mağaraların yalnızca konut değil, aynı zamanda güvenlik ve korunma amacıyla da kullanıldığını ortaya koyuyor.

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3 bin 200 yıllık mimari harikası: Mağara apartmanları tarihe ışık tutuyor - Resim: 4

BİRÇOK MEDENİYETE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Tarihi mağaraların yalnızca tek bir döneme ait olmadığı düşünülüyor. Araştırmalara göre bölgedeki mağaralar, Roma İmparatorluğu başta olmak üzere farklı uygarlıklar tarafından da kullanıldı. Stratejik konumu ve doğal koruma sağlayan yapısıyla dikkat çeken mağaraların, farklı dönemlerde çeşitli topluluklara ev sahipliği yaptığı değerlendiriliyor.

Anadolu’nun binlerce yıllık tarihini yansıtan mağaralar, geçmiş medeniyetlerin yaşam tarzlarını, savunma anlayışlarını ve mimari becerilerini günümüze taşıyor. Bu yönüyle bölge, tarih ve kültür turizmi açısından önemli bir potansiyel barındırıyor.

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3 bin 200 yıllık mimari harikası: Mağara apartmanları tarihe ışık tutuyor - Resim: 5

APARTMAN GÖRÜNÜMÜYLE ŞAŞIRTIYOR

Tödürge köyündeki mağaraların en dikkat çekici özelliği ise günümüz apartmanlarına benzer görüntüsü. Kayaların içerisine oyularak oluşturulan yaşam alanlarının alt alta ve yan yana sıralanması, görenlerde adeta modern bir yerleşim alanı hissi uyandırıyor.

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3 bin 200 yıllık mimari harikası: Mağara apartmanları tarihe ışık tutuyor - Resim: 6

Özellikle uzaktan bakıldığında çok katlı bir yapı izlenimi veren mağaralar, bu özelliği sayesinde sosyal medyada da ilgi görüyor. Bölgeyi ziyaret edenler, tarihi yapının eşsiz görüntüsünü fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor.

Uzmanlar, mağaraların bu mimari düzeninin dönemin yaşam koşullarına uygun şekilde planlanmış olabileceğini belirtiyor. Doğal kayaların değerlendirilmesiyle oluşturulan yapılar, aynı zamanda dönemin mühendislik ve mimari anlayışına da ışık tutuyor.

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3 bin 200 yıllık mimari harikası: Mağara apartmanları tarihe ışık tutuyor - Resim: 7

ZİYARETÇİLERDEN TAM NOT

Tarihi mağaraları ziyaret eden vatandaşlar, bölgenin yeterince tanınmadığını ancak büyük bir kültürel değer taşıdığını ifade ediyor. Bölgeyi gezmeye gelen ziyaretçilerden Bekir Eroğlu da mağaraların geçmişinin çok eski dönemlere uzandığını öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Eroğlu, tarihi yapılarla ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Gökdelen gibi yükselen bu yapılar gerçekten çok enteresan. Herkesin gelip görmesini isterim, buralar bizim tarihi zenginliğimiz."

Ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken mağaralar, özellikle tarih meraklıları ve fotoğraf tutkunları için eşsiz bir gezi rotası sunuyor.

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Kaynak: AA
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