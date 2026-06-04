3 bin 200 yıllık mimari harikası: Mağara apartmanları tarihe ışık tutuyor

Sivas’ın Zara ilçesinde bulunan ve yaklaşık 3 bin 200 yıllık geçmişe sahip olduğu değerlendirilen tarihi kaya mağaraları, sıra dışı mimarisiyle dikkat çekiyor. Tödürge köyünde yer alan ve kayaların oyulmasıyla oluşturulan mağaralar, üst üste ve yan yana sıralanan yapıları sayesinde günümüz apartmanlarını andırıyor. Tarihi ve kültürel açıdan büyük önem taşıyan mağaralar, her yıl çok sayıda ziyaretçiyi bölgeye çekiyor.

Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelere göre, söz konusu mağaraların ilk olarak barınma ve sığınma amacıyla inşa edildiği tahmin ediliyor. Binlerce yıllık geçmişe sahip olan bu yapılar, Anadolu’nun kadim medeniyetlerine dair önemli ipuçları sunuyor.