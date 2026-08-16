Batman'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
3 AYRI OPERASYON DÜZENLENDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5-13 Ağustos tarihleri arasında Çay ve 19 Mayıs mahallelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan 5 zanlının tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.