3 aylıkken başlayan zorlu maraton: Hassas burunlar sahaya iniyor

Köpeklerimiz açık ve kapalı alanlarda, gümrük sahalarında, havalimanlarında, limanlarda, gümrüğün olduğu her yerde aktif olarak görev yapıyorlar. Diğer ırklara nazaran biraz daha sempatik ve küçük oldukları için insanları tedirgin etmeden görev yapabiliyorlar. Enerji ve arama motivasyonları çok yüksek. Durmaksızın arayabilirler uzun sürelerce. Yapılarının biraz daha ufak olması sebebiyle binek araba içerisinde ya da dar alanlarda arama yaparken zorlanmadan, daha rahat hareket edebiliyorlar. Bu da bize büyük bir avantaj sağlıyor. Bir yandan sayılarımızı artırmaya çalışıyoruz, bir yandan da yaşlanan, sakatlanan köpeklerimiz oluyor maalesef. Onların yerine yenilerini yetiştiriyoruz. Bu yüzden üretimlerimiz aktif olarak devam ediyor" ifadelerini kullandı.