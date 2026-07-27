Üç ay sonra dünyaevine girmeye hazırlanan nişanlı çiftin sabah kahvaltısı için çıktığı yolculuk, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen feci kazayla faciaya dönüştü.
Kaza, Seydikemer ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki Semih Uçar’ın kullandığı otomobil, virajda kontrolden çıkarak bağ evine çarptı.
Kazada Uçar hayatını kaybederken, otomobilde sıkışan 23 yaşındaki nişanlısı Zeynep Yüksel, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışmasının ardından kurtarıldı. Yüksel, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
3 AY SONRA EVLENECEKLERDİ
Semih Uçar’ın cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Fethiye Değirmenbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Zeynep Yüksel’in hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Üç ay sonra evlenmeye hazırlandıkları öğrenilen çiftin sabah kahvaltısına için yola çıktığı belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.